Entschärfung in Köln: Evakuierung von Krankenhaus

Köln (dpa/lnw) - Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln sind am Mittwoch planmäßig angelaufen. «Die meisten Häuser sind schon leer, es läuft gut», sagte Ordnungsamtssprecher Heribert Büth. Ein Sprecher des Krankenhauses Porz, das ebenfalls geräumt werden muss, bestätigte: «Es läuft alles sehr reibungslos.» Insgesamt 95 Patienten müssen in umliegende Krankenhäuser verlegt werden.