Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat eine entschlossene Isolierung der rechtspopulistischen AfD durch die demokratischen Parteien gefordert. «Die AfD ist der politische Arm des antisemitischen Rechtsradikalismus in Deutschland», sagte Kutschaty am Mittwoch in der Haushalts-Generaldebatte des nordrhein-westfälischen Landtags.

Von dpa