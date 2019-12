Wasserrohrbruch am Bochumer Schauspielhaus: Ersatzspielplan

Bochum (dpa/lnw) - Nach dem Wasserrohrbruch am Bochumer Schauspielhaus steht nun ein Ersatzspielplan. Insgesamt müssen bis zum 17. Januar im Großen Haus des Theaters 20 Vorstellungen ausfallen. «Weihnachtszeit ist Familienzeit. Da ist es für uns und das Publikum besonders bitter, dass wir das Familienstück nicht zeigen können», sagte der Sprecher des Bochumer Schauspielhauses am Mittwoch. Tausende schon gekaufte Tickets können zurückgegeben oder umgetauscht werden. Vier Vorstellungen werden in die nur halb so viele Zuschauer fassenden Kammerspiele verlegt. Im dortigen Foyer wird die traditionelle Silvesterparty stattfinden. Als Ersatz für einige Stücke sind in den Kammerspielen stattdessen Lesungen geplant, die ohne aufwendiges Bühnenbild auskommen. Das Publikum reagiere bislang verständnisvoll: «Wir erfahren große Solidarität», sagte der Sprecher.

Von dpa