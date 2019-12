Meteorologe: Keine Hoffnung auf weiße Weihnachten in NRW

Essen (dpa/lnw) - Weiße Weihnachten wird es in Nordrhein-Westfalen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wohl nicht geben. «Das ist nahezu ausgeschlossen. Alle Wettermodelle sagen Temperaturen über 0 Grad voraus. Selbst in den höchsten Lagen ist es nicht sicher, ob sich mal eine Schneeflocke verirrt», sagte DWD-Meteorologe Bernd Hussing am Mittwoch in Essen. Zwar zeichnen sich ab Sonntag wieder leicht sinkende Temperaturen auf 7 bis 10 Grad im Flachland ab - «aber das ist ja noch weit entfernt von richtigem Winter», sagte Hussing. Selbst auf dem Kahlen Asten, der in diesem Jahr bereits mehrere Zentimeter Schnee hatte vermelden können, haben die warmen Temperaturen die Schneedecke inzwischen wieder schmelzen lassen.

Von dpa