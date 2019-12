Wohnungen mit 30 Anwohnern nach Automatensprengung evakuiert

Velbert (dpa/lnw) - Nach einer Sprengattacke auf einen Geldautomaten in Velbert haben rund 30 Anwohner mitten in der Nacht vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Die Feuerwehr habe die über der Bankfiliale liegenden Wohnungen sowie Nebenhäuser vorsorglich evakuiert, teilte die Polizei mit. Dabei ging es um mögliche Gefahren durch Gas und Feuer sowie mögliche Statikprobleme in den historischen Gebäuden, die zum Teil älter als 100 Jahre seien, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Von dpa