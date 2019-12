Durchsuchung wegen Kinderpornografie-Verdachts in Oberhausen

Die Ermittlungen hatten in Bergisch Gladbach ihren Ausgangspunkt genommen. Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen bisher acht Verdächtige in Untersuchungshaft, außerdem gab es je eine Festnahme in Hessen und Rheinland-Pfalz. In dieser Woche hat sich die Zahl der Beschuldigten damit auf 20 erhöht. Über 3000 Datenträger wurden beschlagnahmt, die die Fahnder mit Hunderten Polizisten durcharbeiten.