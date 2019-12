Streit über Klimapaket: Laschet widerspricht Walter-Borjans

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die SPD-Landtagsfraktion haben sich im Landtag einen hitzigen Streit darüber geliefert, welche Partei den Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket ermöglicht haben. Laschet widersprach am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde scharf einer Aussage des neuen SPD-Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans. Dieser hatte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gesagt, das Vermittlungsergebnis sei nicht auf den Einfluss der Grünen zurückzuführen. «Natürlich war es ein Ergebnis grüner Einflussnahme», sagte Laschet, der bei den entscheidenden Verhandlungen dabei gewesen war.

Von dpa