Nach frühlingshaften Temperaturen wird es wieder kälter

Essen (dpa/lnw) - Zum Start in die Weihnachtsferien wird es in Nordrhein-Westfalen wieder kälter. Für weiße Weihnachten werde es vielerorts aber nicht reichen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Donnerstag. Ab Freitag sei es vorerst vorbei mit den für diese Jahreszeit ungewöhnlich milden, beinahe frühlingshaften Temperaturen von bis zu 17 Grad. Bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad ziehe ab Freitagnachmittag von Westen her eine Regenfront über das Land, so der Sprecher.

Von dpa