«Lindenstraße»: Mutter Beimers letzter Auftritt

Köln (dpa) - Letzte Klappe für Mutter Beimer & Co.: Am Freitag endeten die Dreharbeiten für die ARD-Serie «Lindenstraße». Zum letzten Mal standen in den WDR-Kulissen in Köln-Bocklemünd Schauspieler wie Marie-Luise Marjan (Helga Beimer), Moritz Sachs (Klaus Beimer) und Irene Fischer (Anna Ziegler) vor der Kamera. Die letzten Aufnahmen hätten sich länger als ursprünglich geplant bis in den Abend hingezogen, sagte eine Sprecherin. «Es war schön und traurig zugleich», sagte sie.

Von dpa