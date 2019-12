Wie die Polizei mitteilte, hatte der 34-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Wohnungstür des späteren Opfers eingetreten und mit einer Gaspistole auf ihn geschossen. Dann soll der Mann auf den 57-Jährigen eingestochen haben. Die Frau (32), die ebenfalls in der Wohnung war, alarmierte den Notruf - aber das Opfer starb noch am Tatort. «Der Tatverdächtige ließ sich vor dem Haus widerstandslos von der Polizei festnehmen», so die Ermittler. Eine Mordkommission habe ihre Arbeit aufgenommen.