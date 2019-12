Dolly Buster lässt das Weihnachtsessen dieses Jahr liefern

Berlin/Wesel (dpa) - Ex-Erotikstar Dolly Buster (50) wird dieses Jahr zu Weihnachten bei sich zu Hause in Wesel nicht selbst kochen. «Ich kämpfe noch immer gegen meinen Tinnitus. Stress, der auf mir lastet, darf nicht sein, deshalb mache ich dieses Jahr das Weihnachtsessen nicht wie sonst selbst, sondern ich lasse es liefern», sagte sie am Rande der Premiere des Roncalli Weihnachtscirkus am Donnerstagabend in Berlin. Sie könne aber sehr gut kochen, «vor allem tschechische Gerichte, ungarischen Gulasch oder Thai-Food».

Von dpa