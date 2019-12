70-Jähriger nach Mord an Ehefrau zu Haftstrafe verurteilt

Dennoch sei er in der Lage gewesen, «das Unrecht der Tat zu erkennen», sagte der Vorsitzende Richter Peter Koerfers. Spätestens seit Herbst 2018 habe der Angeklagte an der Krankheit gelitten, die sich immer weiter ausprägte. Von «irrealen, krankheitsbedingten Ängsten» gepeinigt, habe sich der finanziell gut gestellte Angeklagte eingebildet, einen geplanten Umzug mit seiner Frau in eine neue Wohnung nicht schultern zu können. Hiervon sei seine «lebenslustige und -frohe Frau» zunehmend genervt gewesen, was zu vermehrten Streitigkeiten geführt habe.

Der Angeklagte hatte die Tat in einer ersten Polizeivernehmung gestanden, das Geständnis aber später widerrufen. Ein Gutachter hatte erklärt, dass die Tabletteneinnahme zu einer Amnesie geführt haben könnte. In seinen letzten Worten sagte er verzweifelt und unter Tränen: «Ich kann mich an die Sache nicht erinnern. Ich verstehe das nicht. Ich habe meine Frau umgebracht. Warum, weiß ich nicht.»