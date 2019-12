Veh: Kein Spitzenjob mehr in der Bundesliga

Augsburg (dpa) - Der langjährige Trainer und Funktionär Armin Veh strebt keine Rückkehr ins Rampenlicht der Fußball-Bundesliga an. «Ich möchte keinen Job mehr, wo ich an erster Stelle stehe», sagte der 58-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Samstagausgabe). «Ganz vorne zu stehen, nagt an einem, diese Zeit fliegt weg - und ich bin ganz schnell 70.» Zu «95 Prozent» wolle er keinen Spitzenjob mehr übernehmen.