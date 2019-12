Zeuge nach Geldautomaten-Sprengung mit Waffe bedroht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. Weihnachtstag einen Geldautomaten an einem Autohof in Düsseldorf gesprengt und sind mit ihrer Beute geflüchtet. Bevor sie mit einem schwarzen Kombi davongefahren seien, hätten sie einen Zeugen mit einer Waffe bedroht, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Mittwoch. Um wen es sich dabei gehandelt hat, sagte der Sprecher nicht. Verletzte habe es nicht gegeben.

Von dpa