Lkw verliert Dach von Weihnachtsmarktbude auf Autobahn

Aachen (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 4 in der Region Aachen während der Fahrt Teile einer geladenen Weihnachtsmarktbude verloren. Mindestens elf Fahrzeuge fuhren am Donnerstagabend in Höhe der Anschlussstelle Weisweiler gegen die Dachkonstruktion und wurden beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa