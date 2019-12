300 Euro pro Monat für Praktika in Landesverwaltung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Praktika in der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung oder in Justizbehörden werden künftig mit 300 Euro im Monat vergütet. Bisher bekamen Praktikanten nur eine Aufwandsentschädigung von 80 Euro, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Das Kabinett habe der Erhöhung zum 1. Januar 2020 zugestimmt. Die neue Regelung gilt für Pflicht- oder Schnupperpraktika, aber auch für Vorpraktika, die Voraussetzung für den Beginn einer Berufsausbildung oder eines Studiums sind.