Gestohlenes Beethoven-Porträt in Bonner Oper wiedergefunden

Bonn (dpa/lnw) - Ein gestohlenes Beethoven-Porträt ist kurz nach seinem Verschwinden im Foyer der Bonner Oper wiedergefunden worden. Allerdings wurde es zuvor mehrfach gefaltet und ist an den Seiten leicht eingerissen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Gemälde handele es sich um ein Werk des Pop-Art-Künstlers Jim Avignon, der es am vergangenen Samstag im Rahmen eines «Beethoven-Marathons» in der Bonner Oper gemalt hatte. In der Nacht zu Sonntag habe es ein Unbekannter nach der Veranstaltung abgehängt, zusammengerollt und mitgenommen. Er soll auffallend groß gewesen und eine Jacke mit Pelzkragen getragen haben.

