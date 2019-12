Großer Andrang beim Weihnachtsbaum-Weitwurf in Hilden

Hilden (dpa) - In der Stadt Hilden bei Düsseldorf sind am Samstag die Tannenbäume geflogen. Bei den ersten Stadtmeisterschaften im Weitwurf der Nadelgehölze wollte der Karnevalsverein «Jecke Fründe» drei Meister ermitteln. Bei dem Wettbewerb herrschte großer Andrang in der Innenstadt. In Einzelwertungen sollten der Mann und die Frau gekürt werden, die einen Tannenbaum am weitesten werfen konnten. Zudem gab es eine Mannschaftwertung für das beste Vierer-Team, wie Rudolf Meisenbach von den Veranstaltern sagte. Mitmachen durfte jeder.

Von dpa