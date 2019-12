Türken stellen größte Gruppe der registrierten Asylbewerber

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Türkei ist in Hessen voraussichtlich das Hauptherkunftsland der Asylsuchenden im Jahr 2019. Bis Oktober kamen mehr als 16 Prozent aller Schutzsuchenden aus dem Nato-Partner-Land, wie das Sozialministerium in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mehr als zwölf Prozent der Asylsuchenden stammten aus Afghanistan, knapp ebenso viele aus dem Iran und elf Prozent aus Syrien. Deutschlandweit lag die Türkei in der Asylstatistik von Januar bis Oktober 2019 auf dem dritten Platz hinter Syrien und dem Irak. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums in Berlin hervor.

Von dpa