Tönnies will Afrika-Projekte der Kindernothilfe unterstützen

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Boss Clemens Tönnies will nach seinen vielfach als rassistisch eingestuften Äußerungen Afrika-Projekte der Kindernothilfe unterstützen. Nach Beratung mit Jürgen Borchardt, dem Finanz-Vorstand des Kinderhilfswerks, habe Tönnies nach einem «Bild»-Bericht (Montag) entschieden, in Tansania, Sambia, Ruanda und Uganda ein länderübergreifendes Frauen-Netzwerk aufzubauen. Mädchen und Frauen sollten so in ihrer zentralen Zukunftsrolle für Afrika gestärkt werden. «Da, wo’s wehtut, will ich im Stillen helfen», sagte Tönnies der Zeitung. «Ich rufe alle auf, Afrika zu unterstützen – diesem wunderbaren Kontinent und seinen wunderbaren Menschen zu helfen.»

Von dpa