Kumpel verabschieden «ihre» Kantinenfrauen auf Prosper

Bottrop (dpa/lnw) - Ehemalige Bergleute der Steinkohlezeche Prosper Haniel in Bottrop haben am Montag an Schacht 10 «ihre» Kantinenfrauen verabschiedet. Mehrere Hundert Kumpel kamen zum letzten Arbeitstag der verbliebenen beiden Küchen-Beschäftigten. Zum Abschied überreichten sie Hunderte Rosen und bedankten sich. «So viele Rosen auf einmal hab ich überhaupt noch nicht gesehen», sagte Marika Grinski. Die 64-Jährige arbeitete zwanzig Jahre lang in der Kantine der Steinkohlenzeche.

Von dpa