DOSB-Chefin: Olympia 2036 sollte diskutiert werden

Berlin (dpa) - Eine deutsche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2036 ist laut DOSB-Chefin Veronika Rücker noch nicht vom Tisch. «Meiner Ansicht nach haben wir es noch nicht hinreichend diskutiert», sagte die 49-Jährige im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag). «Es gibt nur wenig, was so polarisiert wie die Frage der Spiele 2036.» In Berlin würden diese 100 Jahre nach den am selben Ort von den Nationalsozialisten missbrauchten Spielen 1936 stattfinden.

Von dpa