Größter Silvesterlauf: Pfeiffer und Hottenrott siegen

Bei den Frauen siegte Pfeiffers Vereinskollegin Laura Hottenrott in 51:01 Minuten und unterbot die bisherige Streckenrekordzeit um 14 Sekunden. Auf Vorjahressiegerin Fabienne Königstein (Mannheim/52:17) hatte sie mehr als eine Minute Vorsprung. Auch die 27-Jährige, die in diesem Jahr von Fersenproblemen geplagt war, hofft auf eine Olympia-Teilnahme in Tokio.

Der Lauf von Werl nach Soest ist mit in diesem Jahr 7266 Starterinnen und Startern der größte seine Art in Deutschland. Der Erlös geht an die Stiftung «Gutes Erlaufen».