Immer mehr Autos in NRW: eigener Wagen «kein Auslaufmodell»

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der Autos. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes waren am 1. Oktober 2019 landesweit gut 10,2 Millionen Pkw angemeldet, etwa 131 000 mehr als zu Jahresbeginn. Und auch im Oktober und November setzte sich der Trend fort: In beiden Monaten lag die Zahl der Pkw-Neuanmeldungen um gut 10 Prozent beziehungsweise 11 Prozent über den Vorjahreswerten.