Präses: Aus dem Glauben heraus für die Erde aktiv werden

Die Theologin warnte in ihrem vorab verbreitetem Predigttext vor Überheblichkeit: «Wer den christlichen Glauben dazu missbraucht, sich von anderen abzugrenzen und eine Trennlinie zu den «Ungläubigen» zu markieren, ist nicht in der Spur Christi unterwegs.» Den Glauben gebe es nur in gebrochener, angefochtener Form. «Niemand hat das Recht, die weit geöffnete Tür der Liebe Gottes in eine enge Pforte zu verwandeln, an der Glaubensprüfungen stattfinden und der Einlass nur Auserwählten gewährt wird.»