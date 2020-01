Medienberichte: Podolski vor Gesprächen mit Köln

«Ich würde gerne weiterspielen, aber das Paket muss passen», sagt der 34 Jahre alte Podolski der Zeitung. Mittlerweile sei, so heißt es, aber auch ein Karriereende nicht mehr ausgeschlossen. Podolski hatte am Neujahrstag zusammen mit Trainer Thorsten Fink mit seinem Club Vissel Kobe das japanische Pokalfinale gewonnen. «Es war ein wunderbares Erlebnis in einem tollen Stadion vor 70 000 Zuschauern. Während es in der Liga besser hätte laufen können, war das natürlich ein schöner Saisonabschluss - mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte nach 25 Jahren», sagt Podolski dem «Express».

Für Podolski bleibt «auch Japan ein Thema, das ist ein tolles Land und es macht Spaß hier zu spielen», meinte der frühere Kölner Fußball-Profi. «Aber es war eine lange Saison, jetzt fliege ich Freitag nach Hause - und mache mir dann in Ruhe Gedanken über meine Zukunft.»

Podolski, der 130 Länderspiele für Deutschland absolviert hat, feierte seinen vierten Pokalsieg im vierten Land. 2008 war er mit dem FC Bayern in Deutschland, 2014 mit dem FC Arsenal in England und 2016 mit Galatasaray Istanbul in der Türkei Cup-Sieger geworden.