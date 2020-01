Polizei ermittelt nach Böller-Unfall: Sprengkörper illegal?

Mit schweren Verletzungen war der 15-Jährige in der Silvesternacht in ein Krankenhaus eingeliefert worden und wurde nach einer Not-OP in ein künstliches Koma versetzt. Nach seinen Angaben hatte der Jugendliche den Böller gemeinsam mit Gleichaltrigen gefunden, angezündet und einen Topfdeckel darüber gehalten. Die Detonation sei so gewaltig gewesen, dass der Deckel zersprungen sei.