Wolken und Regen: Erstes Wochenende 2020 wird durchwachsen

Der Samstag bringt dann laut Prognosen erneut viele Wolken und besonders in Westfalen immer wieder Schauer, bei 2 bis 8 Grad kann es vielerorts aber auch zwischenzeitig auflockern. Im Osten des Landes kann es erneut stürmische Böen geben. In der Nacht liegen die Temperaturen wohl bei -1 bis 4 Grad, besonders in den Bergregionen kann es auch schneien und erneut glatt werden.

Auch am ersten Sonntag des neuen Jahres müssen sich die Menschen im Land mit nur wenig Wintersonne begnügen. Bei dichten Wolken und 3 bis 8 Grad bleibt es aber nach Einschätzung der Wetterexperten meist trocken, der Wind wird wohl wesentlich schwächer als zuvor.