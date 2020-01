Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach bestreitet die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga ohne Außenverteidiger Andreas Poulsen. Der dänische U21-Nationalspieler ist für ein halbes Jahr an den österreichischen Bundesligisten Austria Wien ausgeliehen worden. Das teilte die Borussia am Freitag mit.

Von dpa