21-Jährige bewahrte Urne ihres Onkels im Schlafzimmer auf

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Eine auf einem Friedhof in Lüdenscheid ausgegrabene Urne ist wieder aufgetaucht - im Schlafzimmer der Nichte des Verstorbenen. Der «Lieblingsonkel» der jungen Frau war im Sommer gestorben und eingeäschert worden, berichtete die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Kurze Zeit später bemerkten Verwandte, dass die Urne wieder ausgegraben wurde. Der Verdacht fiel bald auf die 21-jährige Nichte und ihren Lebensgefährten. Bei einer Hausdurchsuchung am Montag fanden die Beamten die Urne: Sie stand neben dem Doppelbett des Paares. Nun ermittelt die Polizei wegen Störung der Totenruhe.

Von dpa