Mann gesteht in Brief an Polizei mehrere Straftaten

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 37-Jähriger hat einen Brief mit einer chronologischen Aufzählung angeblicher Straftaten von ihm bei der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof abgegeben. Der Mann habe erklärt, sein Gewissen erleichtern zu wollen, berichtete die Polizei am Freitag. Die Beamten waren nach eigenen Angaben «sichtlich erstaunt», als der Dortmunder auf der Wache erschien und den Brief abgab.