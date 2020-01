Müllsammler finden Leiche am Rheinufer

Bonn/Dormagen (dpa/lnw) - Bei einer Müllsammelaktion sind am Rheinufer in Dormagen Teile eines skelettierten Leichnams gefunden worden. Es handele sich um die Leiche eines seit mehr als zwei Jahren vermissten Bonners, berichtete die Polizei am Freitag. Der Fund wurde bereits am vergangenen Sonntag gemacht. Die Leiche sei an einer schwer zugänglichen Stelle am Rheinufer entdeckt worden. Es bestünden «keine begründeten Zweifel an der Identität des Leichnams».

Von dpa