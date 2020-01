Wolfsburger Rexhbecaj vor Wechsel zum 1. FC Köln

Almancil (dpa) - Elvis Rexhbecaj steht unmittelbar vor einem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hat das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im portugiesischen Almancil bereits verlassen. Gibt es beim obligatorischen Medizincheck am Sonntag keine Komplikationen, soll Rexhbecaj bis Sommer 2021 an die Geißböcke ausgeliehen werden. Rexhbecaj wäre nach Angreifer Mark Uth der zweite Winter-Neuzugang der abstiegsbedrohten Kölner. In den Planungen von Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner spielte Rexhbecaj keine große Rolle mehr.

Von dpa