Unfall mit drei Schwerverletzten: Wer saß am Steuer?

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, hatten sich die drei Insassen bei Ankunft der Polizei bereits aus dem Unfallwagen befreit. Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehend machten sie widersprüchliche Angaben zum Unfallfahrer. Dem Sprecher zufolge blieb so zunächst unklar, ob es sich bei dem Verantwortlichen um eine vierte Person handelte, die die Unfallstelle zu Fuß verlassen haben hatte - oder ob einer der drei Verletzten am Steuer gesessen hatte. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.