Semmler neuer Fortuna-Torwarttrainer: Reitmaier zu Nachwuchs

Der 55 Jahre alte Reitmaier wird sich nach Club-Angaben zukünftig um «um die Weiterentwicklung des Torwarttrainings in Fortunas Nachwuchsleistungszentrum kümmern». Der Tabellen-16. ist am Samstag unter anderem mit sechs Torhütern in das Wintertrainingslager gereist. Der 39-jährige Christoph Semmler spielte für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga und arbeitete als Torwarttrainer für die U23 von Borussia Mönchengladbach. Zur Fortuna kam Semmler vom belgischen Erstligisten KAS Eupen.