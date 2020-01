18 Bewohner nach Gasaustritt in Wohnhaus verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - In einem Dortmunder Mehrfamilienhaus sind 18 Bewohner durch ausströmendes Gas verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sechs Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren und zwölf Erwachsene zwischen 30 und 69 Jahren am Freitagabend über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte daraufhin stark erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in der Luft fest und evakuierte das fünfstöckige Haus.

