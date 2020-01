Polizei: Drei Frauen und drei Männer unter Südtiroler Opfern

Bozen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Todesopfern des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol handelt es sich um drei Frauen und drei Männer. Die Angehörigen der Opfer seien auf dem Weg nach Italien, sagte ein Polizeisprecher in Bozen am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Toten sind im Krankenhaus von Bruneck. Die Überlebenden des Unglücks würden noch am Sonntag abreisen. Die meisten Todesopfer stammen nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen.

Von dpa