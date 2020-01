Drei Tote in Düren: Ermittlungen werden eingestellt

Aachen (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen und dem anschließenden Suizid des mutmaßlichen Doppelmörders in einem Wohnhaus bei Düren will die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zeitnah einstellen. «Weitere Ermittlungen wird es nicht geben, weil keine Strafverfolgung stattfinden kann», sagte die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montag. Die Staatsanwaltschaft werde jetzt nur noch die Akten vervollständigen.