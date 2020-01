Mädchen sexuell missbraucht: 54-Jähriger gesteht

Köln (dpa/lnw) - Er soll Mädchen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Hürth gelockt haben: Ein 54-Jähriger hat vor dem Landgericht Köln den sexuellen Missbrauch von Kindern gestanden. «Ich will reinen Tisch machen», sagte der Angeklagte beim Prozessauftakt am Montag. «Ich hab' nur Scheiße gemacht mit den Kindern.» Die Anklage legt ihm 33 sexuelle Übergriffe auf fünf Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren zur Last.

Von dpa