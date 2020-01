Weihnachtspostamt beantwortet 132 500 Briefe

Die Postfiliale in der Stadt im Bergischen Land ist eine von deutschlandweit sieben Weihnachtspostämtern. Die Helfer beantworten nach Angaben der Post jeden einzelnen Weihnachtsbrief. Neben der Filiale in Engelskirchen gibt es noch Weihnachtspostämter im bayerischen Himmelstadt oder in Nikolausdorf in Niedersachsen. Deutschlandweit gingen 2019 in allen Christkind-Filialen rund 600 000 Briefe von Kindern aus aller Welt ein.