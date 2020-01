Alkoholfahrt in Südtirol: Zwei Wuppertalerinnen unter Toten

Wuppertal (dpa/lnw) - Unter den sieben Todesopfern des Verkehrsunfalls in Südtirol sind zwei 22 Jahre alte Frauen aus Wuppertal. Das erklärte Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) am Montag. Zuvor berichteten die «Bild»-Zeitung und die «Westdeutsche Zeitung». Der mutmaßliche Unfallfahrer sitzt in Südtirol in Untersuchungshaft. Er war laut den Behörden betrunken mit seinem Auto in eine Gruppe junger Touristen gefahren.

Von dpa