Duisburg (dpa/lnw) - Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr stehen heute an (9.30 Uhr) drei Jugendliche vor dem Duisburger Landgericht. Die zur Tatzeit 14 Jahre alten Angeklagten sollen eine 18-Jährige in einem Waldstück zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zwei weitere mutmaßlich Beteiligte entgehen dem Prozess. Sie waren damals erst zwölf Jahre alt und damit strafunmündig.

Die Tat im Juli 2019 hatte wegen des jungen Alters der mutmaßlichen Täter bundesweit Entsetzen ausgelöst. Auch die Frage der Strafunmündigkeit wurde diskutiert. Die Stadt Mülheim scheiterte mehrfach damit, die Familie des mutmaßlichen Haupttäters nach Bulgarien auszuweisen.

Der Prozess am Duisburger Landgericht findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.