Thema FC Bayern hat sich für Eberl erledigt

Jerez (dpa) - Sportchef Max Eberl sieht seine Zukunft dauerhaft bei Borussia Mönchengladbach. Einen Wechsel zu seinem früheren Club FC Bayern München hat sich für den 46-Jährigen erübrigt. «Bayern ist mit Oliver Kahn, Herrn Hainer und Hasan Salihamidzic jetzt wirklich gut aufgestellt», sagte Eberl im Trainingslager der Borussia im spanischen Jerez. Der Manager des Bundesliga-Zweiten war in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. Eberl hat vor allem zum früheren Bayern-Präsident Uli Hoeneß ein enges Verhältnis. Hoeneß wurde inzwischen von Herbert Hainer in dieser Funktion abgelöst.

