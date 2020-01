Köln (dpa/lnw) - Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Köln ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt-Nord ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand.

