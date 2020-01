TV-Star Lansink kann sich Leben ohne «Wilsberg» vorstellen

Hamburg/Münster (dpa) - Der Schauspieler Leonard Lansink ist als TV-Ermittler Wilsberg extrem beliebt - doch er kann sich durchaus ein Leben ohne die ZDF-Krimireihe vorstellen. «Natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber ich frage mich, woher ich dann mein Geld bekäme, um die freie Zeit auch zu genießen», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und er fügte hinzu: «Vermissen würde ich zwar nicht meine Rollenfigur, aber auf jeden Fall die Arbeit mit den Kollegen am Set in Münster und Köln.» Allerdings freue er sich, dass die Krimireihe so gut angekommen sei. Am 8. Februar feiert das ZDF mit der Episode «Wellenbrecher» den 25. Geburtstag des Quotenhits.

Von dpa