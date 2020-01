Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Wohnungsbränden

Köln (dpa/lnw) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Köln ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt-Nord ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Senior war nach Polizeiangaben allein in der Wohnung. Ein Rauchmelder habe in der Nacht Alarm geschlagen, woraufhin die Nachbarn die Feuerwehr gerufen hätten. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand.

Von dpa