Vereinsheim von Heinos Ex-Club: Brandstiftung gestanden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein drogenabhängiger Intensivtäter hat gestanden, das Vereinsheim von Heinos ehemaligem Fußballverein in Düsseldorf angezündet zu haben. Er habe eine Gasflasche aufgedreht, das ausströmende Gas angezündet und die Flasche durch ein Fenster des Vereinsheims geworfen, sagte der 26-Jährige am Dienstag im Prozess am Düsseldorfer Landgericht aus. Er habe damit die Spuren des Einbruchs in das Gebäude verwischen wollen, den er zuvor mit seiner Ex-Frau dort begangen habe. Die mitangeklagte 24-Jährige gestand den Einbruch ebenfalls.

Von dpa