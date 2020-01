Überfall durch falschen Paketboten bei «Aktenzeichen X Y»

Viersen (dpa/lnw) - Rund acht Monate nach dem Überfall eines falschen Paketboten auf eine Frau hofft die Polizei in Viersen auf Hinweise von Zuschauern der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Der Fall wird nach Angaben der Polizei in der Sendung am 15. Januar ab 20.15 Uhr in einem Filmbeitrag dargestellt. Nachdem eine Bewohnerin die Haustür eines Einfamilienhauses in Kempen geöffnet hatte, stellte der vermeintliche Bote ein Paket im Hausflur ab und warf die Frau zu Boden.

Von dpa