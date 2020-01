Hagen (dpa/lnw) - In Abwesenheit ist ein Mann aus Dortmund am Dienstag wegen Vergewaltigung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der 23-Jährige war während des Prozesses vor dem Hagener Landgericht untergetaucht und wird nun per Haftbefehl gesucht. Laut Urteil hat der Angeklagte seine Ex-Freundin im Februar 2018 aus deren Hagener Wohnung verschleppt und auf der Ladefläche seines Lieferwagens vergewaltigt. Er selbst hatte vor Gericht erklärt, dass alles einvernehmlich abgelaufen sei. Der 23-Jährige war Ende Dezember nicht mehr zum Prozess erschienen. Weil auch die Polizei ihn nicht finden konnte, hatten die Richter ohne ihn weiter verhandelt.