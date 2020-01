Ex-Ministerin Griefahn soll OB-Kandidatin in Mülheim werden

Greenpeace-Gründungsmitglied Griefahn war von 1990 bis 1998 Umweltministerin in Niedersachsen, dann bis 2009 SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie wurde 1954 in Mülheim an der Ruhr geboren.

«Ich kehre damit nach vielen Jahren mit spannenden Aufgaben zu meinen Wurzeln zurück, zumal ich mit Mülheim durch meine Eltern und die Familie meines Schwiegersohns über all die Jahre stets verbunden war», so Griefahn zur Nominierung. «Mülheim hat ein großes innovatives Potenzial, welches ich in den kommenden Jahren weiterentwickeln möchte.»

Amtierender Mülheimer Oberbürgermeister ist Ulrich Scholten (SPD). Im September sind Kommunalwahlen in NRW.